FIOD doorzoekt pand in Wezep na fraude door belastingadviseurs

In de afgelopen twee weken zijn zeven kantoren en woningen doorzocht in Stein, Rijssen, Hoorn, Purmerend, Hendrik-Ido-Ambacht en Wezep. Computers en administratie werden in beslag genomen en ook is beslag gelegd op bankrekeningen, auto's, huizen en contant geld, aldus een woordvoerder van de FIOD dinsdag.

Vervalste stukken

De fiscaal adviseurs zouden ten onrechte aftrekposten, zoals ziektekosten en giften, hebben opgevoerd in aangiften van klanten. In sommige gevallen is gebruikgemaakt van vervalste stukken. Bij een van de adviseurs werd 185.000 euro aan contanten gevonden. Het geld is in beslag genomen. Wat de herkomst is van het geld, wordt nog onderzocht.

De Belastingdienst heeft zo'n 3000 klanten van de belastingadviseurs een brief gestuurd om te controleren of de aangifte daadwerkelijk onjuist is. Sommige cliënten ontvingen meerdere brieven van de fiscus over belastingaangiftes van een aantal jaren.