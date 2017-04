FNV blijft bot vangen bij Plukon

WEZEP - Het wordt zo langzamerhand een beetje sneu, moet ook FNV-bestuurder Jan Verhoeven erkennen. Voor de vijfde keer in iets meer dan een half jaar tijd heeft de bond z'n knalrode actietentjes voor de deur van pluimveeverwerker Plukon in Wezep gezet en voert een zestigtal rood gemutste medewerkers actie voor een betere cao. Maar de directie van het bedrijf geeft geen krimp, ook vandaag niet.

Met zo weinig stakers uit drie ploegen is het moeilijk een vuist te maken. ,,Ze hebben er wel last van hoor", reageert Verhoeven na afloop. ,,Het ontregelt, maar het bedrijf ondervindt er geen schade van. Daarom hebben we nu ook besloten de druk op te voeren. We gaan het slimmer organiseren, want er is veel steun voor acties binnen het bedrijf."

Onvoldoende

Wat volgens Verhoeven niet bepaald helpt is dat zusterorganisatie CNV vorig jaar zomer wel akkoord ging met de cao voor de ruim 500 medewerkers van de Plukon-vestigingen in Wezep en Dedemsvaart. En eind vorig jaar ook met een cao die geldt voor de rest van de sector, waarin ongeveer 8.000 mensen werken.

De FNV, die naar eigen zeggen vier keer zoveel medewerkers vertegenwoordigt als haar christelijke evenknie, vindt beide cao's volstrekt onvoldoende. Ze wil een overgangsregeling voor oudere werknemers zodat hun leeftijdsverlof niet twee jaren later ingaat en 4 procent loonsverhoging in twee jaar in plaats van 3,75 procent. ,,Dat lijkt een klein verschil, maar we hebben al veel ingeleverd. Dit is voor ons echt de ondergrens."

Minimum

Belangrijk twistpunt is ook de verlaging van de aanvangssalarissen voor nieuw personeel naar het wettelijk minimum. Volgens Verhoeven worden de lagere beginschaal door de werkgevers misbruikt om goedkoop uitzendkrachten te kunnen inhuren. ,,Het scheelt echt honderden euro's bruto per maand. Als uitzendkrachten te duur worden moeten ze weer weg. Dat veroorzaakt onderlinge concurrentie op de werkvloer. Dit speelt in de hele sector. De groep vaste krachten wordt steeds kleiner. Ik kom bedrijven tegen waar al driekwart van het personeel bestaat uit uitzendkrachten", aldus Verhoeven.

Hij verwacht binnenkort ook bij andere bedrijven in de sector acties. Het meest concreet is dat bij Plukon in Goor, waar twee weken geleden een ultimatum werd aangekondigd dat nu in voorbereiding is.

Behandeling

Een woordvoerster van Plukon omschrijft de acties als ‘heel vervelend’ maar verzekert dat de afnemers er niets van zullen merken. Ze constateert dat gesprekken met de bonden ‘helaas tot niets’ hebben geleid. Volgens de woordvoerster staat Plukon voor een gelijke behandeling van vast en flexibel personeel, zoals de wet dat vereist.