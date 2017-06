Gevaar op zwemmersjeuk in recreatieplas Landal 't Loo

Eigen risico

Ondanks de waarschuwing mag er op eigen risico wel gewoon gezwommen worden. ,,Zwemmersjeuk is niks ongewoon. Er zijn meer plassen waar het voorkomt", zegt manager Sander de Haas bij aanvang van het Pinksterweekend. Zijn park stroomt ondertussen vol met circa 1800 gasten. ,,Zwemmersjeuk zegt niks over de kwaliteit van het water, want die is gewoon goed."



Parasieten van watervogels veroorzaken zwemmersjeuk. De parasiet komt via de uitwerpselen van watervogels in het water. Uit de eitjes komen larfjes die op zoek gaan naar watervogels en dringen via de huid of poten naar binnen. Als ze in aanraking komen met een zwemmer, dan proberen ze de menselijke huid binnen te komen. En dat kan leiden tot rode vlekjes of jeuk. Zwemmersjeuk is hinderlijk, maar onschuldig.