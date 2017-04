Kracht van sociale media: Audi TT gevonden

Wilma en Mark Bertram uit Wezep kunnen hun geluk even niet op. De Audi TT die werd gestolen is weer boven water. Door de kracht van social media werd de sportwagen maandagochtend gevonden op een parkeerplaats in Amersfoort.

Eigenaresse Wilma plaatste een Facebook-oproep nadat haar te koop aangeboden Audi werd gestolen bij een proefrit. ,,Ik vermoed dat de dief nattigheid voelde doordat het bericht massaal werd gedeeld op Facebook,'' reageert een blije Wilma die haar oproep ruim 7000 keer gedeeld zag worden.

60 uur

De inwoonster van Wezep kreeg maandagochtend, amper 60uur na de diefstal, een berichtje binnen op haar Facebook-account. Iemand die haar berichtje had gezien, zag een Audi TT op een parkeerplaats staan in Amersfoort. De politie werd ingelicht en het bleek daadwerkelijk de Audi van het echtpaar uit Wezep te zijn. De auto is in beslag genomen door de politie voor sporenonderzoek.

Ziekenhuispatiënten

Dat haar oproep voor zoveel reuring zou zorgen had ze niet verwacht. ,,Ik werk in een ziekenhuis en ook de patiënten hadden het erover. Die hadden de oproep gezien op Facebook of gelezen in de krant,'' vertelt Bertram met enige verbazing. Naast de vele reacties, waarin men de laffe diefstal afkeuren, kreeg Betram ook de nodige reacties over de naïviteit van het echtpaar. De man van Wilma liet de auto stationair draaien, nadat de mogelijke koper aangaf de uitlaat te willen inspecteren om daarna razendsnel zijn slag te slaan.

Preventie

André Bouwman van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit zegt dat een dergelijke diefstal slechts enkele tientallen keren per jaar voorkomt. Bouwman roept dan ook op om altijd uit te zoeken met wie je te maken hebt als verkoper. ,,Vraag altijd om een legitimatiebewijs als je iets verkoopt via Marktplaats.''