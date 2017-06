Leerlingen bepalen zelf hun rooster: 'Gepersonaliseerd leren is de toekomst'

Nee, uitslapen en het eerste uur overslaan is er niet bij. En er tussenuit piepen na de middagpauze ook niet. De leerlingen van het Agnieten College in Wezep worden gewoon elke dag de hele dag op school verwacht. Maar hoe ze hun schooldag inrichten, dát bepalen ze zelf tijdens het experiment 'Jij aan zet'.

,,Je kunt bijvoorbeeld een paar uur voor jezelf werken aan vakken die je moeilijk vindt, in plaats van een les aanhoren over iets dat je toch allang snapt'', zegt Sandra Elzinga (16). ,,Ik volg minder lessen Nederlands, Duits en wiskunde, omdat ik daar goed voor sta. Engels volg ik juist zoveel mogelijk, want dat vind ik moeilijk.''

Individueel leren

Drie weken lang experimenteert de scholengemeenschap met zo'n driehonderd leerlingen met individueel leren. Niet het strakke lesrooster bepaalt het dagritme, maar een individueel logboek met leerdoelen en werktaken. De leraren kijken over de schouder mee en bovendien gelden een paar voorwaarden: de scholieren moeten van elk vak elke week minstens één lesuur volgen en ze beginnen elke schooldag met een gezamenlijk mentoruur.

De leerlingen bepalen niet alleen welke lessen ze volgen, maar ook hoe ze aan hun leerdoelen kunnen voldoen. ,,Je kunt iets uit een boek leren, maar je kunt ook op andere manieren aan informatie komen. Leerlingen krijgen daarin een grotere vrijheid'', zegt directeur Ard de Graaf.

Docent Engels Lidy van het Hul merkt het effect in de klas. ,,Normaal zitten ze bij wijze van spreken met de armen over elkaar als de les begint: kom maar op. Ze zijn gewend dat er voor hen gedacht wordt. Nu wordt een actieve houding verwacht. Voor veel leerlingen is het best moeilijk.''

Keuzepleinen

Ook voor de docenten is het wennen. Zij hebben veel meer dan voorheen een coachende rol. ,,Voor mij is de overgang niet zo groot. Ik werkte stiekem al langer op deze manier'', zegt Van het Hul. ,,Natuurlijk zitten er nog wat kinderziektes in maar wat mij betreft mag het heel snel definitief ingevoerd worden.''

Tijdens de experimenteerweken brengen leerlingen veel tijd door in de zogenoemde keuzepleinen, ruimtes die ingedeeld zijn naar clusters vakken (talen, exacte vakken, zaakvakken). Ze werken dan zelfstandig en kunnen bij vragen een beroep doen op de vakdocenten die daar ook aanwezig zijn.

Nadeel

Leerlinge Sandra Elzinga vindt het fijn, dat ze zich een paar uur achter elkaar kan concentreren op dezelfde vakken. Maar Esmee Westerink (15) ziet dat juist als een nadeel. ,,Ik vind afwisseling prettig. Ik vind het moeilijk om zo lang met hetzelfde bezig te zijn.'' Ze vindt het wel goed om haar eigen weekplanning te maken. ,,Als je het zelf moet doen wordt het veel duidelijker waar je mee aan de slag moet.''

Ook Jesse Zoombelt (14) is niet zo te spreken over de keuzepleinen. ,,Van mij mogen ze dit systeem best invoeren, maar dan moeten ze daar iets anders op bedenken.''

Ervaringen

Directeur Ard de Graaf hoort de opmerkingen belangstellend aan. ,,De ervaringen van de leerlingen zijn belangrijk voor ons. Dit experiment is immers bedoeld om ervan te leren. Maar gepersonaliseerd leren is wel de toekomst. Doel is om deze werkwijze vanaf het schooljaar 2018/2019 in te voeren.''