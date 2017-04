Nieuwe trend: Grafsteen met muziek

Het idee voor de interactieve grafsteen, ontstond min of meer bij toeval. Eigenaar Martijn van der Veen van Den Hollandsche: ,,Nabestaanden van een overleden kindje wilden heel graag een muziekje af kunnen spelen op de begraafplaats. Wij zijn gaan onderzoeken hoe we dat konden regelen, want je hebt niet zomaar stroom op een kerkhof. Zonne-energie en windenergie leverden te weinig op. Toen werd het idee van een wiel geboren.”

Groene energie

Dat wiel kan handmatig rondgedraaid worden. ,,Na een seconde of vijftien draaien, is er voldoende groene energie voor het afspelen van een video, muziek of een geluidsfragment. De herinneringen kunnen telkens aangepast worden”, zegt Van der Veen. ,,Denk aan een filmpje van de overledene. Of een herinnering.’’ De data van de video’s wordt bewaard in de steen zelf.