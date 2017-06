Ophef over bouwplan op locatie De Klinker

Terwijl wethouder Liesbeth Vos ontmoetingscentrum De Klinker in Wezep op feestelijke wijze opende, was wethouder Harm Westerbroek in gesprek met mensen die op dezelfde plek tien woningen willen bouwen.

"Heel wrang", noemt kapitein Aalt Fikse van het Leger des Heils dat. Henk Meijer, een van de initiatiefnemers van het bouwplan Wezeper Veste, zegt: "De gemeente heeft niet zo slim gehandeld."

Gebruiksovereenkomst

Het Leger des Heils sloot in 2015 een gebruikersovereenkomst af met de gemeente Oldebroek. Ze kregen het pand aan de Stationsweg 95 in bruikleen, mits ze de gebruikerskosten voor hun rekening zouden nemen. Het was bekend dat het pand te koop stond. "Maar het bleek nergens uit dat een snelle verkoop in de vooruitzichten lag", zegt Fikse.

2ehands kleding

Het voormalige jongerencentrum Slash werd opgeknapt en om er de verkoop van tweedehands kleding mogelijk te maken, werd het bestemmingsplan gewijzigd. Mede daardoor liet de opening op zich wachten tot oktober vorig jaar. Wethouder Vos verrichte de feestelijke handeling. Maar ondertussen was wethouder Westerbroek al enige tijd met de initiatiefnemers van de Wezeper Veste in gesprek. "Sinds april 2016", legt Meijer uit. "In september hebben we een principeverzoek ingediend."

Vrijwilligerswerk

Meijer zegt dan ook dat hij de gevoelens die bij de mensen van De Klinker leven, wel kan begrijpen. En de mensen van De Klinker, naast Fikse ook Rob Barzilay, zeggen dat ze de initiatiefnemers het beste gunnen. Saillant is dat Meijer als buurman van De Klinker daar ook vrijwilligerswerk verricht. "De onderlinge contacten zijn heel goed", zeggen de betrokkenen.

Barzilay en Fikse vinden het 'heel wrang' dat ze pas in een laat stadium door de gemeente formeel op de hoogte zijn gesteld. Wethouder Vos heeft volgens de drie mannen gezegd dat het allemaal niet zo'n vaart zou lopen met het woningbouwproject. "Alleen geruststellende woorden", zegt Barzilay. Vorige week is het principeverzoek echter besproken in de commissievergadering en volgende week donderdag staat het ter bespreking op de agenda van de raadsvergadering.

Alternatief

"We hadden graag gezien dat ons de vraag was gesteld of we het misschien wilden kopen of huren", zegt Fikse nu. "Maar we zijn ingehaald door de werkelijkheid. Dat het principeverzoek al van september is, kwam hard binnen."