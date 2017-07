Syriër Jamal (60) exposeert in Boerderijmuseum Oldebroek

Hattemerbroeker Julian (12) Nederlands kampioen BMX

12:33 De 12-jarige Julian Bijsterbosch uit Hattemerbroek is afgelopen weekeinde in Assen Nederlands kampioen BMX geworden. De tiener schoot goed uit de startblokken en pakte in de finale in de tweede bocht de koppositie. Die stond hij niet meer af en hij ging met een ruime voorsprong op de rest van het veld over de streep. Julian had daarvoor ook al alle manches en de halve finale gewonnen.