Twintig kratten bier uit schuur gestolen in Oldebroek

Met dementerende ouderen is voormalige kazerne in Wezep gevuld

2 augustus Als Het Gouden Hart haar woonlocatie voor dementerende ouderen begin volgend jaar opent in Parc de Zwijger, is de voormalige Willem de Zwijgerkazerne in Wezep volledig gevuld. Na bijna vijf jaar leegstand heeft vastgoedondernemer Harry Frens het complex in ruim een jaar volledig uit het slop getrokken.