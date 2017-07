Vier auto's botsen op A28 bij Wezep

Syriër Jamal (60) exposeert in Boerderijmuseum Oldebroek

3 juli Drie jaar geleden ontvluchtte Jamal Ajan El Hadid (60) de oorlog in zijn thuisland Syrië. In een vrachtwagen vertrok hij naar het Westen. Via Ter Apel en het asielzoekerscentrum in Schalkhaar kreeg hij een woning toegewezen in Oldebroek. Later kreeg zijn vrouw Ayda kreeg toestemming om ook naar Nederland te komen. In Oldebroek pakte hij zijn oude liefde op: schilderen.