Wezepers willen geluidswal langs A28

Volgens Van het Ende is het momentum er nu naar. ,,Rijkswaterstaat wil alleen wat doen aan een snelweg bij een reconstructie. En met de nieuwe afslag is dat nu in Wezep aan de orde", meent hij. Die nieuwe afslag, noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van bedrijventerrein H2O in Hattemerbroek, is weliswaar nog met veel vraagtekens omgeven; Van het Ende ziet zijn kans schoon.

Zelf woont Van het Ende aan de Heigraaf. Toen hij in 1979 het huis kocht, waarschuwden bank en makelaar al voor de waardeverminderende snelweg waar 200 meter verderop het verkeer voorbij raast. ,,Maar vooral de laatste jaren is het erg intensief", zegt hij. ,,We doen er zelf ook aan mee. Sinds kort mag je 130; een beetje doorrijden is ook wel prettig. Maar Nederland is een rijk land, laten we dan de bijkomende problemen ook oplossen."

De overlast is groot, zegt Van het Ende: "Met westenwind - en dat hebben we meestal in Nederland - is er veel lawaai. We kunnen dan niet buiten zitten. En 's nachts kunnen we niet met het raam open slapen." In Wezep-Noord zijn de problemen nog heikeler: "Ik ben vorig jaar de wijk al ingeweest", zegt Henri de Joode, "en Willem Lensink is er al meer dan tien jaar mee bezig."

Het drietal benadert nu dorpsgenoten, clubs, verenigingen en ondernemers met de vraag zich aan te sluiten bij hun beweging. ,,Ik heb ook al contact met de Nederlandse Stichting Geluidshinder, die een handje willen helpen. Ik heb goede hoop dat we een beweging in gang kunnen zetten", zegt Van het Ende. ,,Als er onbeperkte middelen zouden zij, zou ik tussen 't Loo en Zwolle een aarden geluidswal willen met begroeiing zodat ook het fijnstof wordt opgevangen. Zodat je niets ziet, hoort of ruikt. En Henri de Joode had het idee om er zonnepanelen op te leggen."