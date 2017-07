Wie won de Staatsloterij-miljoenen in Oldebroek?

Zoeken naar oplossing voor Klinker

30 juni De gemeente Oldebroek wil graag meedenken over een nieuwe locatie voor ontmoetingscentrum De Klinker in Wezep. Dat zegt wethouder Liesbeth Vos in reactie op de verbazing die betrokkenen gisteren in deze krant uitten over het plan om op de huidige locatie van De Klinker aan de Stationsweg tien seniorenwoningen te bouwen - en de manier waarop de gemeente daarin heeft geacteerd.