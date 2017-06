Zoeken naar oplossing voor Klinker

De gemeente Oldebroek wil graag meedenken over een nieuwe locatie voor ontmoetingscentrum De Klinker in Wezep. Dat zegt wethouder Liesbeth Vos in reactie op de verbazing die betrokkenen gisteren in deze krant uitten over het plan om op de huidige locatie van De Klinker aan de Stationsweg tien seniorenwoningen te bouwen - en de manier waarop de gemeente daarin heeft geacteerd.

De gemeente Oldebroek stelde het gebouw aan de Stationsweg in 2015 beschikbaar aan het Leger des Heils en een groep inwoners, maar was ondertussen bezig om de locatie te verkopen. Volgens kapitein Aalt Fikse van het Leger des Heils zijn zij pas in een laat stadium op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen op dat gebied.

Overeenkomst

De gemeente heeft een andere lezing: 'De gemeente heeft destijds het gebouw tijdelijk beschikbaar gesteld', laat de afdeling communicatie per mail weten.

'De tijdelijkheid was van tevoren duidelijk voor de gebruikers. Dat wordt bevestigd door de overeenkomst. Deze locatie staat al enige tijd in de verkoop. Met de gebruikers van dit burgerinitiatief is van begin af aan gecommuniceerd dat er voor deze locatie een geïnteresseerde partij is en afgesproken dat wanneer er overeenstemming wordt bereikt, de activiteiten op deze locatie dan moeten worden beëindigd. In de overeenkomst voor deze locatie is een duidelijke opzegtermijn afgesproken. Tussentijds is hier ook mondeling contact over geweest. Ook is afgesproken dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor het voorzien in een nieuwe locatie.'

Bij De Klinker vragen ze zich af waar ze met hun initiatief naartoe moeten. Het is een ongekend succes, zegt Rob Barzilay. Er zijn veertig vrijwilligers om de kledingwinkel en de ontmoetingsruimte te runnen en elke week komen er zo'n tweehonderd mensen over de vloer.

Creatief

Wethouder Liesbeth Vos: ,,Als college waarderen we de activiteiten in De Klinker. We zijn blij dat het een succes is. Van tevoren was duidelijk dat het gebruik van het gebouw tijdelijk was. Natuurlijk denken we wel graag creatief mee over een nieuwe locatie."