Aanrijdingen met wild rond Windesheim drastisch verminderd

Wildsluizen rond Windesheim bewijzen effectief te zijn. Het aantal aanrijdingen met reeën is in vijf jaar met 80 procent teruggedrongen.

Door de aanleg van wildwaarschuwingssystemen rond Windesheim is het aantal aanrijdingen met reeën de afgelopen vijf jaar met 80 procent verminderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Provincie Overijssel. Ook levert het systeem 500.000 euro per jaar op en bevalt het inmiddels zo goed dat wordt gekeken of de technologie op meer plaatsen in Overijssel kan worden toegepast.

Detectie

In 2012 heeft de provincie op de N337 tussen Zwolle en Wijhe aan de noord- en zuidkant van Windesheim twee zogenaamde wildsluizen gerealiseerd. De kosten bedroegen 300.000 euro. Via een camerasysteem worden wilde dieren die willen oversteken gedetecteerd. Wanneer dat gebeurt lichten aan beide kanten van de weg waarschuwingsborden op met een maximale snelheid van vijftig kilometer per uur. ,,Automobilisten zijn op die manier vroegtijdig gewaarschuwd", legt Petra Timmer van de provincie Overijssel uit.

Vermindering

De passages rond Windesheim zijn onderdeel van een groter project waarbij op vier plekken in Overijssel van dit soort waarschuwingssystemen zijn neergezet. Het doel van de oversteekplaatsen in Windesheim is het verbinden van natuurgebieden de Veluwe en het Vechtdal. ,,Nu blijkt dat ook het aantal aanrijdingen met wild rond Windesheim drastisch is teruggedrongen", reageert Timmer. Voor 2012 vonden elk jaar gemiddeld vijf aanrijdingen plaats met reeën. Inmiddels is het nog hooguit één aanrijding. Cijfers van andere diersoorten zijn niet bekend. Ook leveren de passages een kleine half miljoen euro op door minder ongeval-letsel bij mens en dier en verminderde blikschade.

Cameraonderzoek