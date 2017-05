Badgast Wijhe en Heino niet meer afhankelijk van warm weer

Kaartje open buitenbadenNu zwembad De Welters in Wijhe en De Tippe in Heino de mooi weer/slecht weer-regeling hebben afgeschaft en vaste openingstijden hanteren, stromen de positieve reacties binnen.

De Heinose Puck Herder (22) laat zich niet weerhouden door het druilerige weer. Ze trekt haar baantjes in zwembad De Tippe. ,,Dit is een uitkomst, je hoeft niet een dag van tevoren te bedenken of je wel of niet kunt zwemmen. Ik ga ongetwijfeld vaker zwemmen, nu het bad vaker open is."

Ze doelt op de afschaffing van de mooi weer/slecht weer-regeling, waarbij de openingstijden flexibel zijn, afhankelijk van de temperatuur. ,,Van bezoekers en badpersoneel hebben we alleen nog maar positieve reacties ontvangen", meldt Ria Hagenvoort, één van de 50 vrijwilligers van het Heinose zwembad De Tippe.

Meer bezoekers

Hagenvoort beschouwt de invoering van vaste openingstijden als een goede zet. ,,De Tippe trekt significant meer bezoekers. Erg fijn, want er is nu meer duidelijkheid over de exacte tijden en bezoekers kunnen hier vaker terecht." Ook badmeester Paul Balstra van zwembad De Welters beaamt dat het Wijhese bad vaker open is. ,,Of het nu waait, regent of hagelt; onze vaste zwemmers komen toch wel. Ze hoeven niet meer te controleren of het kwik boven de achttien graden uitstijgt."

Wijhe

Ten tijde van de mooi weer/slecht weer-regeling was er onder de badgasten van De Welters veel onduidelijkheid over de openingstijden. ,,De regeling bracht zowel bezoekers als zwembadpersoneel in verwarring: steevast moest een speciale weersite gecheckt worden", licht Balstra toe.

De instructeur merkt na de openstelling op 24 april een voorzichtige stijging in het aantal zwemmers. ,,Dagelijks komen hier tussen de 250 en 350 bezoekers, iets meer in vergelijking met begin vorig jaar. Weliswaar was het weer afgelopen week niet heel denderend, maar dat deerde onze vaste gasten niet."

Volgens bedrijfsleider Stefan Klieverik stroomt het bad van De Welters rond zeven uur 's ochtends vol met vroege vogels, een groep van 50 zwemmers die voor werktijd komt. Daarna volgen de schoolzwemmers en na schooltijd de sportieve kinderen.

In de voorverkoop van zwembad De Tippe gingen dit jaar 642 gezins- en persoonsgebonden abonnementen over de toonbank. Bij De Welters waren dat er 1.100.