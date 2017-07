Bekvechtende buren hebben baat bij Buurtbemiddeling

Caroline Holsheimer, projectleider van Buurtbemiddeling Olst-Wijhe: ,,Landelijk wordt met Buurtbemiddeling tweederde deel van de zaken opgelost. In Olst-Wijhe is dat zelfs iets meer, zeventig procent. Soms zijn ze opgelost na een intakegesprek, soms na een bemiddelingsgesprek, doorverwijzing naar bijvoorbeeld zorginstellingen of een coach, of we geven informatie en advies. Alles wordt aan tafel in vertrouwen behandeld.''

,,We zijn in Olst-Wijhe vijf jaar bezig. De zaken die we vanuit die gemeente krijgen, gaan het meest over geluidsoverlast: te hard praten, een stereo-installatie, noem maar op. De tuin komt ook vaak terug: het gebruik van apparatuur in de tuin, overhangende takken. Ten slotte ontstaan veel meningsverschillen over parkeren: bijvoorbeeld dat iemand die slecht ter been is, niet op de dichtstbijzijnde parkeerplaats kan parkeren, omdat de buurman zijn auto niet elders wil neerzetten.''