Zorgen PvdA over wonen in Olst-Wijhe

13 augustus De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Olst-Wijhe is bezorgd over het gebrek aan woonruimte voor jongeren in Olst-Wijhe. Naar aanleiding van diverse recente artikelen in de Stentor stelt de PvdA schriftelijke vragen aan het college over langere wachttijden voor huurwoningen voor jongeren.