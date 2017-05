Bouwval van Wijhe verre van hermetisch afgesloten

Een brandje onlangs in de 'bouwval van Wijhe' roept de vraag op hoe goed het leegstaande en vervallen gebouw langs de dijk is afgezet. Hekken eromheen wekken de indruk dat het pand goed is afgeschermd. Maar schijn bedriegt.

Het is een fluitje van een cent om de krot van de voormalige vetsmelterij Godeschalk in Wijhe binnen te komen. Waar ooit een garagedeur heeft gedaan waarvoor hij bedoeld was - open en dicht gaan - daar gaapt nu een groot gat. Geen hek dat het betreden van de bouwval belemmert.

Eigenaar van de bouwval is het aannemingsbedrijf Bongers uit Dalfsen. Directeur Gert van Marle van de firma wist niet, zegt hij, dat het pand tussen de Jan Meesterweg en de Rijksstraatweg zo gemakkelijk binnen te komen is. ,,Ik stuur morgen wat mensen erheen om de afzetting in orde te maken.''

Slopen van het oude gebouw maakt het afzetten met hekken overbodig. Maar afbraak van de ontsierende restanten van de vroegere vetsmelterij volgt volgens directeur Van Marle als hij de vergunning binnen heeft. ,,Normaal gesproken moet dat vóór de zomervakantie kunnen.'' Hij wil er zes dijkwoningen bouwen.