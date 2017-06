Olst-Wijhe in top-20 met buurt­pre­ven­tie­groe­pen

10 juni Olst-Wijhe is de enige gemeente van Overijssel in de top-20 van wabp.nl, een landelijk platform voor WhatsApp Buurtpreventie Groepen. De gemeente staat met dertig groepen op plaats achttien. Op de site staan nu 7140 groepen geregistreerd, waarvan 62 groepen in België en een groep in Duitsland.