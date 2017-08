Caravanhandel Dobo bloeit aan de dijk in Den Nul

De verkoop van - dure - caravans en campers schiet omhoog. Dobo Caravans in Den Nul was net op tijd klaar voor de groei.

Het pand van Ton Jansen Rekreatie stond er verlaten bij toen Dobo Caravans erin trok. Ton Jansen Rekreatie ging in maart 2016 failliet, door ziekte van de vorige eigenaar en geldgebrek. De ironie is dat sinds dat faillissement de markt voor caravans behoorlijk aantrok.

Inmiddels zijn de groeicijfers duizelingwekkend. Een op de negen Nederlanders heeft een caravan of camper, in totaal zijn er 548.000 caravans en campers in Nederland. Een groei van 20 procent ten opzichte van vorig jaar voor wat betreft de campers, 13 procent groei van de caravanverkoop.

Dobo Caravans had in 2016 een caravancentrum in Raalte. Eigenaar Peter Beltman uit Lettele liep echter tegen de grenzen van het pand aan en vond ruimte in Den Nul. In oktober 2016 trok hij in het leegstaande pand. Zijn verwachting? In plaats van de 300 caravans die hij in Raalte verkocht, wilde hij groeien naar 500. Dit aantal wordt dit jaar al gehaald. ,,Mensen willen weer duurdere en exclusievere caravans. Er komen meer klanten en we verkopen beduidend meer caravans'', zegt Beltman. ,,We mogen absoluut niet klagen. Het is een goede keuze geweest om te verhuizen naar deze locatie.''

Uitstraling

Dobo heeft zo'n negentig caravans staan en het staat nog niet vol. ,,In Raalte konden we zestig caravans kwijt, grotendeels buiten. Nu kunnen we alles beter tentoonstellen. Er staan voortenten en de caravans zijn aangesloten op stroom. De uitstraling is gegroeid en dat is belangrijk omdat wij ons richten op het exclusievere segment."

Daarbij profiteert Dobo van het gat dat Ton Jansen achter liet. ,,Veel klanten van toen komen nu ook naar ons toe. We hebben daarom ook een gedeelte kleinere en traditionelere caravans toegevoegd aan ons assortiment. We zouden gek zijn als we daar niet van zouden profiteren.''

Tentje

Maar Dobo richt zich toch vooral op de luxere caravans. ,,Dat is wat de mensen tegenwoordig willen. De tijd dat mensen met een tentje op vakantie gaan is voorbij. Natuurlijk zijn er nog steeds mensen die erbij zweren. Maar dat is een klein groepje'', zegt hij vol vertrouwen. Inmiddels hebben zijn zoons er ook vertrouwen in: ze zijn beiden - Mike en Dave - ingestapt.

,,We hebben in de zaak een flinke sfeerimpuls gekregen en daardoor loopt het nu als een trein. Kijk alleen al naar de campers. We hebben er zes om te verhuren en die zijn de hele zomer verhuurd.''