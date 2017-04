Clusterscholen in Olst en Wijhe kosten lieve duit

Het bouwen van twee clusterscholen in Olst en Wijhe kost minstens 6,6 miljoen euro. Voor het samenvoegen van de basisscholen in Olst, is zo'n twee ton meer nodig dan voor het huisvesten van de scholen in Wijhe. Zodra de gemeenteraad ermee instemt, kruipen zes scholen bij elkaar in Olst en gaan vijf scholen naar één locatie in Wijhe.