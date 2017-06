Duitse D-day-held vindt zijn Waterloo bij Wijhe

videoDe piloot die op Nieuwjaarsdag 1945 neerstortte bij Wijhe, maakte zich een half jaar eerder op D-day nog onsterfelijk. Zijn optreden boven het invasiestrand is vereeuwigd in de oorlogsfilm ‘The Longest Day’.

6 juni 1944: D-day, 06:49 uur

De invasie in Normandië verrast de Duitse troepen. De Luftwaffe is zelfs in geen velden of wegen te bekennen. Op twee man na: luitenant kolonel Josef ‘Pips’ Priller en sergeant Heinz Wodarczyk stijgen die ochtend op bij Lille en vliegen met hun Focke-Wulf-jachtvliegtuigen de geallieerde troepen tegemoet. ‘Pips’ leidt de aanval, Wodarczyk is zijn ‘volgvlieger’ ofwel ‘wingman’. Met ratelende machinegeweren scheren ze met 600 km per uur op minder dan 45 meter hoogte over de invasiestranden. Soldaten schieten terug, geallieerde schepen openen ook het vuur, maar beide FW 190’s worden niet geraakt. Het lef van hun piloten levert een legendarische scène op in de speelfilm ‘The Longest Day’, gebaseerd op het gelijknamige boek van Cornelius Ryan. ,,Das war der große Augenblick der Deutsche Luftwaffe’’, buldert Pips-acteur Heinz Reincke cynisch lachend in de microfoon naar zijn dappere volger.

1 januari 1945: Operation Bodenplatte, 09:53 uur

Ter ondersteuning van het Ardennenoffensief voert de Luftwaffe een grootschalige verrassingsaanval uit op vliegvelden van de geallieerden in België en het al bevrijde zuidelijke deel van Nederland. Daarbij worden zo’n 500 geallieerde vliegtuigen uitgeschakeld. Maar ook aan Duitse zijde zijn de verliezen groot: circa 350 toestellen gaan verloren of raken beschadigd. Hierbij komen 143 vliegers om het leven, zo meldt de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. Een van hen is Heinz Wodarczyk.

De 22-jarige piloot stijgt om 08.13 uur samen met ‘Pips’ Priller, met wie hij een onafscheidelijk duo vormt, op vanaf vliegveld Fürstenau bij Nordhorn, dichtbij de grens met Twente. Hun doel is de Belgische vliegbasis Grimbergen. Met ruim zestig vliegtuigen van Jagdgeschwader 26 (JG 26) wordt via de Zuiderzee koers gezet naar Rotterdam, om daarna in zuidelijke richting af te buigen. Maar 24 toestellen keren niet terug, veel toestellen worden onderweg geraakt door ‘eigen’ luchtdoelgeschut (Flak).

Priller raakt als gevolg van grondmist gedesoriënteerd, en verliest het contact met de door hem geleide formatie, beschrijft Donald Caldwell in zijn boek ‘JG 26 Luftwaffe Fighter Wing Diary 1943-1945’. ‘Pips’ keert heelhuids terug op Fürstenau, maar zijn trouwe ‘wingman’ Wodarczyk raakt vermist. Hij crasht tegen tien uur ’s morgens met zijn FW 190 D9 op bevroren boerenland, ten oosten van Wijhe tussen de Raalterweg en Leugenshorst.

Of hij is getroffen door vijandelijk of eigen vuur, of motorpech is niet bekend. De Duitse piloot wordt eerst begraven in Zwolle en vindt zijn laatste rustplaats op de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn (vak AN rij 6 graf 135).

Mei 2017: bijna 73 jaar na D-day

Als Wijhenaar Anton Heijmerikx in de aanloop naar Dodenherdenking 2017 zijn boek presenteert met alle namen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedood in Olst en Wijhe, ontbreken daarin ook niet de elf Duitsers die hier sneuvelden. Olstenaar Robert Jan Leerink (64), die veel onderzoek doet naar de oorlog in Deventer en Olst-Wijhe, raakt bij die gelegenheid in gesprek met Willem Jalink.

De zeventigjarige Wijhese veeboer praat honderduit over de crash op Nieuwjaarsdag ‘45, waar zijn vader vaak over vertelde. Leerink raakt geboeid en duikt op de Duitser. Zijn feitenonderzoek brengt hem bij de op 12 maart 1922 in Treptow in Pommern geboren piloot, die ‘onsterfelijk’ werd dankzij D-day.

Een paar weken na hun ontmoeting wandelen Jalink en Leerink samen naar de plek des onheils. ,,De oude Van Werven, onze toenmalige buurman waar nu Nijhof woont, was jarig op Nieuwjaarsdag. Mijn vader liep vanaf zijn boerderij over het land naar Van Werven om hem zoals elk jaar te feliciteren en Nieuwjaar te vieren.

Maar toen kwam hij te dicht bij de plek waar dat vliegtuig net was neergestort, de brokstukken lagen nog overal. Hij werd door de Duitsers opgepakt en meegenomen naar het politiebureau in Wijhe. Pas ’s avonds mocht hij weer naar huis.’’ Na de oorlog zijn nog restanten van het jachtvliegtuig gevonden, onder andere in een sloot, weet Jalink. ,,Zoals een boordmitrailleur.’’

Volledig scherm Unteroffizier Heinz Wodarczyk crasht in Wijhe. © Collectie Robert Jan Leerink