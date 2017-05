Feyenoord-fan uit Wijhe: goedgemutst heen, gehavend terug

Geel-blauwe verkleuringen van de huid, op zijn rug en op zijn buik. Op zijn linkerbovenbeen een fikse wond, die met tien hechtingen is gedicht. Het zijn pijnlijke herinneringen voor de 33-jarige Wijhenaar René Veldkamp, nadat hij stevig te grazen is genomen door politiehond en de Mobiele Eenheid (ME) in Rotterdam.

Geen risico lopen

Of-ie zondag opnieuw voor het beoogde kampioensfeest van Feyenoord naar Rotterdam gaat? Het heeft gekriebeld, zegt hij. Maar hij wil niet het risico lopen een tweede keer zo toegetakeld te worden. ,,Ik kijk wel in een kroeg of sportkantine in Wijhe naar de wedstrijd tegen Heracles.''

Niet geregistreerd

Woordvoerder Joop Kemperman van de politie kan niet aangeven of het vaak voorkomt dat politiehonden onschuldige mensen bijten. ,,Dat wordt niet vastgelegd in het systeem. Het zou ook niet een getrouw beeld geven. Want niet iedereen die door een politiehond is gebeten, doet aangifte.''

Zelden geven mensen volgens Kemperman toe dat ze ergens zijn om onrust te stoken. ,,Het is nou eenmaal niet uit te sluiten dat in het strijdgewoel onschuldige mensen door een politiehond worden gepakt. Als dat strijdgewoel dreigt, probeer dan zo snel mogelijk daar van weg te komen.''