Gastvrij Wijhe begraaft strijdbijl

Basisonderwijs Olst-Wijhe wacht 'revolutie'

3 april Zes basisscholen in Olst, Boskamp en Den Nul die bij elkaar kruipen in een nieuw complex. Het samenvoegen van de vijf basisscholen in Wijhe en de Boerhaar. Als het doorgaat - de gemeenteraad moet er zich nog over buigen - blijven er in Olst-Wijhe van de elf schoolgebouwen vier over: Olst (nabij sporthal De Hooiberg), Wijhe (bij het SPOC), Wesepe en Welsum.