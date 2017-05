Gebeten en geslagen Feyenoord-fan uit Wijhe waardeert bezoek agenten

De Wijhenaar René Veldkamp, die in Rotterdam gewond is geraakt door een politiehond en een wapenstok, heeft zaterdagavond twee politiemensen aan de deur gehad. Ze kwamen informeren hoe het met hem ging en vroegen hem of ze ergens mee konden helpen.

Toen ruim een week geleden Excelsior het kampioensfeest van Feyenoord verstoorde, wilden Veldkamp en andere Wijhenaren zo snel mogelijk vanuit Rotterdam naar huis. Op weg naar het station waren ze getuige van schermutselingen in de stad. Zonder dat hij kwaad in de zin had, is Veldkamp gebeten door een politiehond en geslagen met een wapenstok. Hij liep verwondingen op aan zijn been, en had pijn op de buik en de rug.

Hartstikke leuk

Nu Feyenoord kampioen is geworden, is de Wijhenaar een gelukkig man. Het bezoek van de twee agenten uit Olst-Wijhe heeft-ie zeer gewaardeerd. ,,Hartstikke leuk dat ze zijn geweest. Ik heb hen gevraagd waarom de politie in Rotterdam me niet heeft meegenomen naar het politiebureau. Maar dat wisten de agenten die bij me zijn geweest, ook niet.''

Tien hechtingen