Gemeente Olst veegt protesten tegen komst Iraaks restaurant van tafel

Middelbare school uit Wijhe maakt zich zorgen om zelfmoordspel

25 mei School Capellenborg waarschuwt ouders van leerlingen voor de zogenaamde Blue Whale Challenge. In een brief stelt de school uit Wijhe dat jongeren uit de regio hebben deelgenomen aan dit zelfmoordspel. Experts en instellingen stellen dat het verhaal een hoax is.