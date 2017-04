Gesneuvelden Olst-Wijhe krijgen een naam

De Wijhenaar, in het voorlaatste oorlogsjaar geboren in Raalte, verzamelde de namen van 147 oorlogsslachtoffers; mensen die zijn geboren in Wijhe of Olst, hier woonden, of er als geallieerde piloot of soldaat sneuvelden. Hun namen komen te staan op panelen naast de oorlogsmonumenten; 74 in Olst, 73 in Wijhe. ,,De oorlogshandelingen maakten in Olst 32 burgerslachtoffers, de meesten van hen werden geraakt door rondvliegende bomscherven. Wijhe telde uiteindelijk ook 38 burgerslachtoffers, maar daarvan vielen er 19 na de bevrijding bij de ontploffing van de vloerzeilfabriek, waar munitie was opgeslagen. In Wijhe sneuvelden vier geallieerden, in Olst ging het er heftiger aan toe en vonden vijftien geallieerde soldaten de dood'', vertelt Heijmerikx, die van elk slachtoffer meer gegevens verzamelde, zoals de toedracht van het overlijden, en documenten zoals een foto, bidprentje en foto van het graf.