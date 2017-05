Gezonde kantine SC Overwetering is beste van Nederland

,,Het was ons nooit om de prijs te doen, maar dit is natuurlijk een hele mooie beloning’’, reageert voorzitter Ferco van Breukelen daags na de uitzending.,,Eerder wonnen we al twee keer de maandprijs, maar nu blijken we over het afgelopen seizoen dus zelfs de beste van het land.’’

Vanuit de gedachte dat gezond leven goed past bij een sportvereniging, startte Overwetering twee jaar geleden met De Bewuste Kantine, een actie van tv-presentator en sportliefhebber Wilfred Genee om een gezonder aanbod te creëren in (sport)kantines. ,,We vonden dat we onze leden best wat bewuster konden laten worden’’, aldus Van Breukelen. ,,Dat deden we door, naast het bestaande assortiment, een gezonder aanbod toe te voegen.’’

Sceptisch

Dat werd in eerste instantie met de nodige scepsis ontvangen. ,,Ja, mensen waren in het begin sceptisch. Maar we hebben het nooit opgedrongen. Dat is ook de sleutel tot succes. Leden hadden altijd de keuze, maar we probeerden het gezonde aanbod wel meer te promoten. Niet iedereen wil of moet de gezonde keuze maken, daar moet je rekening mee houden.’’ Twee jaar later blijkt het project een enorm succes in Olst. ,,Onze leden en bezoekers zijn veel bewuster met de voeding bezig. En het Balletje Breed – een duurzame gehaktbal – is bij ons de meest verkochte snack.’’

Fruitbox