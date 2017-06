Grasmaaier vliegt razendsnel in brand in Wijhe

Sallandse oogstgave voor Nicaragua

13:08 De Sallandse oogstgave in het kader van Stöppelhaene is dit jaar voor een tuinbouwproject in Nicaragua. De circa 30 mille die deze jaarlijkse actie doorgaans opbrengt wordt besteed aan de aanschaf van tuingereedschap, zaai- en pootgoed, materialen voor eenvoudige irrigatiesystemen en benodigdheden voor het kweken van vis. Dat project moet in eerste instantie 25 families ‘voedselzekerheid’ opleveren, en daarna gestaag als een olievlek uitbreiden.