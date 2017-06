Honderdvijftig weesfietsen meegenomen op stations Olst en Wijhe

Olst-Wijhe verkoopt de weesfietsen aan regionale sociale werkplaatsen, zoals Cambio in Deventer, De Hees in Raalte of De Tactory in Deventer. Voor vijf euro kunnen die een fiets overnemen. Ze hebben dan de mogelijkheid de stalen ros op te knappen en door te verkopen. Als ze de rijwielen niet willen, kunnen de fietsen naar Let's Go, dat hulp verleent aan mensen in Letland.