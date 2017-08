'Ik ben geen boef, ik ben Diederich'

videoJe hebt allang een slimme meter in huis en dan belt Enexis aan. Of ze de meter even mogen zien. Dan moet er dus wel een oplichter voor de deur staan. En die hoeft niet eens een Bulgaars-Nederlands woordenboek in de hand te hebben om alle argwaan van de wereld te wekken.

In Wijhe ging het als een lopend vuurtje dat een valse Enexisman er door de postcodegebieden trok. Op social media verspreidt een bericht zich sneller dan een veenbrand. Commotie! Maar die monteurs zijn écht van ons, zegt Jan Bakker van Enexis.

In Zwolle zijn ze momenteel aan het werk in Stadshagen en Bakker staat er met een paraplu naast: ,,Af en toe moet even in de huizen worden gekeken: hoe zit die meter in de meterkast, doen we er een half uur of drie kwartier over om 'm in de rest van de straat te installeren".

300 per uur

Enexis heeft er de sokken aardig in. Tot 2020 moeten 2,7 miljoen meters worden vervangen in het land. Maal twee, voor elektriciteit én gas. Ze staan nu op 1,378,100 slimme meters, zegt Bakker die dat checkt op z'n iPhone. Of alweer meer want er komen 300 per uur bij.

Met eigen monteurs, aannemers en ingehuurde Energiewacht-mensen worden momenteel alle zeilen bijgezet. Daarmee is er een boel vreemd volk over de vloer. ,,Vraag altijd om de legitimatie, dat is ook in ons belang".

Klopt het?

Regelmatig worden ze gebeld op het grote kantoor in Zwolle: of het wel helemaal koosjer is. Laatst nog was er een telefoontje: er staat hier een Syriër voor de deur met een Enexis-pasje. ,,Die werkt óók voor ons, na zijn inburgering kon hij bij ons aan de slag en daar is hij erg blij mee".

Dat krijg je dus in een wereld van de globalisering. Diederich Maurer is druk aan het schroeven in deze Zwolse meterkast en Annechienus Alting staat ernaast - hij loopt nog stage. De twee hoeven maar zelden hun pasje te tonen. Annechienus spreekt zéér Drents en kennelijk vindt de gemiddelde klant dat vertrouwenwekkend.

Omscholing

Diederich doet dit nu een jaar en slechts driemaal moest hij tot dusverre z'n legitimatie tonen. Jaren was hij werkloos maar via een werklozenproject in Kampen kwam hij op de eigen monteursschool van 'de Enexis' waar hij met hoge cijfers slaagde, zegt hij trots: met een 7,5 en een 7,9. Binnenkort nemen ze Kampen onder handen, en daar verheugt Diederich zich nu al op - een thuiswedstrijd. ,,Daar kent iedereen me, ik ben er berúcht". In Kampen is dat een aanbeveling.