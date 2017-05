Katje dat gewond langs de N348 zat heeft het niet gered

Katje gewond langs N348 bij Wesepe

1 mei De politie en de Zwolse dierenambulance hebben zich maandagavond ontfermd over een katje langs de N348 in de buurt van Wesepe. Het beestje was vermoedelijk aangereden en zat wat verdwaasd aan de rand van de weg. De politie vraagt wie het baasje van het katje is of kent zich te melden.