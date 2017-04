Komst restaurant zorgt voor onrust in Olst

Mirande uit Olst strijdt op catwalk voor gehandicapt Nederland

19 april Met de rolstoel over de catwalk, aan de lopende band interviews geven en dromen over een goed gesprek met onze minister-president. Mirande Bakker-Brouwer uit Olst doet het sinds kort allemaal. Ze is namelijk één van de acht vrouwen met een lichamelijke handicap die meedoen aan het tv-programma Mis(s) Verkiezing.