Lachgasgebruikers voelen zich zwaar beledigd door de politie

Changing Perspective in Amsterdam is een ‘community-driven voorlichtingsorganisatie voor gebruik van drugs”, schrijft Tom Kiel in een lang statement aan de pers over het twitterberichtje. De achterban bestaat uit mensen die vrij willen zijn om drugs te gebruiken. ,Wij zijn best slimme mensen. Wij zijn ons verstand niet verloren. Wij beschikken slechts over onze gemoedstoestand, en daar is niks mis mee.”

Balonnen

De politie stuurde de tweet de wereld in nadat agenten feestartikelen en lege ballonnen hadden gevonden op een parkeerterrein in Olst. Het tweetje had het karakter van een vermaning: wie laat zijn rommel nu zo achter?

Tom Kiel leest er meer in. Hij schrijft: ,,Het is natuurlijk hartstikke asociaal om je afval zomaar ergens rond te laten slingeren. Maar het lijkt erop dat de agent juist zijn morele oordeel over lachgasgebruik goed wil laten klinken. Lachgasgebruik is niet normaal en moet geridiculiseerd worden, zo lijkt het. Die opvatting past prima binnen een recente mediacampagne van de politie om het gebruik van lachgas te kakken te zetten. Volgens het Trimbos-instituut en het RIVM vallen de gezondheidsrisico’s van lachgas mee zolang het in bescheiden hoeveelheden wordt gebruikt. Toch wil de politie graag ‘waarschuwen’ voor het gevaar van lachgas, door steeds te benadrukken dat je er zenuwschade van zou kunnen oplopen. Dat je vrijwel constant lachgas moet gebruiken om last te krijgen van die schade vertellen ze er niet bij”.

Aangifte

Volgens Changing Perspective tekent het twitterbericht de morele opvattingen van de politie. ,,Lachgasgebruik is niet verboden, dus is het maar de vraag of de politie zich er überhaupt mee bezig moet houden”.