Lesuur opgeschort: leerkrachten ontbijten op schoolplein

Ze vinden het onrechtvaardig dat ze minder betaald krijgen dan hun collega's in het middelbaar onderwijs. De werkdruk is hoog, de behoefte aan meer onderwijzers groot. Twee leerkrachten van basisscholen in Heino en Wesepe laten hun licht schijnen op de prikactie van dinsdag.

Karin Oosterholt, onderwijzeres van de combinatiegroep 7/8 van de A. Bosschool in Wesepe, zit veertien jaar in het basisonderwijs. In de loop der jaren heeft de 35-jarige Heinose gezien hoe leerkrachten hoe langer hoe meer taken op hun bordje kregen.

,,Eerst waren er enkele groepen, nu combinatiegroepen. Betekent dat we de les voor twee groepen moeten voorbereiden. Dan moet je per groep ook nog rekening houden met de verschillende niveaus, om kinderen extra uit te dagen. Er wordt steeds meer van ons gevraagd. Taken van de overheid die we erbij hebben gekregen, richten zich onder meer op sociale media, EHBO, techniek, verkeer.''

,,We geven dinsdag het eerste uur geen les, we gaan in dat uur met ouders op school in gesprek over de actie en de achtergronden ervan. Komen er in dat eerste uur toch kinderen, dan regelt de kinderopvang KOOS de opvang. Ouders konden kun kind daarvoor aanmelden.''

Eric Arends verdient nu zo'n 22 jaar een boterham in het basisonderwijs. Op de katholieke basisschool De Dolfijn in Heino staat de 44-jarige Zwollenaar voor groep 1+2. Daarnaast is hij op deze school interne begeleider en adjunct-directeur. De school telt ongeveer 280 leerlingen.

Wat doet De Dolfijn dinsdag?

,,Zoals elders in Nederland schorten we het eerste lesuur op. We brengen dan de actie onder de aandacht van de ouders, vragen of ze de petitie willen ondertekenen. Hebben ze vragen, dan beantwoorden we die. We hebben de ouders daarover geïnformeerd. Er zal iemand van school naar Den Haag gaan, om daar de petitie aan te bieden. En: op het schoolplein krijgen de leerkrachten dat eerste uur een ontbijt.''