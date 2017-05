Matige opkomst bij infoavond over omstreden rotonde Olst

Gemeente Olst veegt protesten tegen komst Iraaks restaurant van tafel

26 mei Ondanks de tegenwind in Olst, blijft de loper uitgerold liggen voor de vestiging van een restaurant aan de Jan Schamhartstraat. De bezorgdheid die inwoners van het dorp in zes zienswijzen hebben verwoord, heeft tot dusver niet tot een koerswijziging geleid. In een poging de komst van de eetgelegenheid tegen te houden, kunnen ze als volgende stap een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.