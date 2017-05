Middelbare school uit Wijhe maakt zich zorgen om zelfmoordspel

School Cappelenborg waarschuwt ouders van leerlingen voor de zogenaamde Blue Whale Challenge. In een brief stelt de school uit Wijhe dat jongeren uit de regio hebben deelgenomen aan dit zelfmoordspel. Experts en instellingen stellen dat het verhaal een hoax is.

In het spel worden jongeren op het internet benaderd door een meester of ‘curator’. Deze geeft de jongere vijftig dagen lang, iedere dag een opdracht. Gaande van zelfverminking tot uiteindelijk, op de vijftigste dag, zelfdoding.

Cappelenborg werd geïnformeerd door zorginstelling Dimence. In de brief aan de ouders vraagt de school om waakzaam te zijn voor de eerste opdracht. Deze luidt: ‘snij met een scheermesje f57 in je hand.’ Het resultaat moet gedeeld worden met de curator. Of er echt jongeren deelnemen aan dit lugubere spel is volgens expert en instanties hoogonwaarschijnlijk.

Broodjeaapverhaal

Justine Pardoen van Bureau Jeugd & Media doet de Blue Whale Challenge af als een gevaarlijke hoax. Volgens haar is het spel een broodjeaapverhaal. ,,Het verhaal is een eigen leven gaan leiden. Waarschijnlijk gebeurt het in de praktijk helemaal nergens.’’, stelde ze deze ochtend op NPO Radio 1. Dat stelde ook Anke Wammes van stichting 113Online voor zelfmoordpreventie tegenover de Stentor. Het is een hoax, maar een gevaarlijke. Eenzelfde geluid weerklinkt bij Stichting School en Veiligheid: hoax.