Mirande uit Olst strijdt op catwalk voor gehandicapt Nederland

Vechten

Mirande, die een eigen kapsalon runt in Olst, raakte na een misser in het ziekenhuis gedeeltelijk verlamd. Een partiële dwarslaesie, zo luidde de diagnose. Haar linkerzijde, vanaf haar middel naar beneden, kan ze sindsdien niet meer bewegen. ,,Vanaf dag één heb ik enorm moeten vechten’’, vertelt ze. ,,Na tweeënhalf jaar in een revalidatiecentrum kon ik uiteindelijk weer rechtop zitten.’’

Die wil om te knokken bracht haar ook bij de Mis(s)verkiezing, een initiatief van Lucille Werner dat in 2006 en 2007 al twee keer door de TROS werd uitgezonden. ,,Vrienden van me wezen me erop dat het programma na tien jaar weer terugkwam. Ze vonden het bij me passen, dus besloot ik de uitdaging aan te gaan.’’ Tijdens de castingdag deed ze een fotoshoot, ging ze in haar rolstoel over de catwalk en moest ze haar verhaal verpakken in een korte pitch. ,,Met volle overgave, want ik wil wat betekenen voor mensen met een handicap in Nederland.’’