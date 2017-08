Mis(s) Mirande uit Olst naar internationale verkiezing in Polen

Eind september reist ze af naar Warschau om het op te nemen tegen schoonheden uit onder meer India, Amerika en Engeland. ,,Enorm spannend, maar ik ben heel trots!”

Kapperszaak

Haar leven is sinds de winst van de Nederlandse Mis(s)-titel een aaneenrijging van interviews, presentaties, fotoshoots en serieuze gesprekken met gemeentebesturen over haar missie.

Tussendoor runt Mirande ook nog ‘even’ haar kapperszaak in het hartje van Olst. ,,Ik denk wel eens: waar ben ik aan begonnen? Ik maak soms wel 80 uur per week. Maar dat is het waard. We boeken progressie op weg naar meer voorzieningen en minder regels voor mensen met een beperking.”

Van slag

De hectiek heeft sinds een mailtje van de organisatie van Miss Wheelchair World nieuwe vormen aangenomen. Daarin werd Mirande gevraagd namens Nederland deel te nemen aan de internationale verkiezing, die wordt gehouden in de hoofdstad van Polen. ,,Ik was een dag echt van slag'', erkent ze. ,,Een grote eer natuurlijk, maar ik was ook best een beetje onzeker. Zo'n groot podium, en dan mijn verhaal vertellen in een andere taal. Wat moest ik daarvan verwachten?''

Na overleg met haar man Wilco, voormalig Miss Nederland Kim Kötter en ‘missenmoeder’ Nanny Verwy hakt Mirande de knoop door: ze gaat het doen. ,,Dit is een unieke kans om de wereld duidelijk te maken dat je mensen met een beperking niet in een hokje moet plaatsen. Ze verdienen een sterkere positie in de maatschappij. Meer acceptatie.’’

Klompen

In totaal verblijft Mirande straks twaalf dagen in Warschau, van 28 september tot en met 9 oktober. ,,Op 7 oktober is de avond van de verkiezing. In aanloop daarnaartoe zijn er een hoop fotoshoots, persmomenten en repetities.’’ Bijzondere kleding hoort daar ook bij. ,,Er gaan galajurken mee van Nederlandse topontwerpers, maar ik ga ook in nationaal kostuum! En ja, met klompen. Geweldig toch?”

Vijf titels

Over de exacte invulling van de verkiezingsavond is nog weinig bekend, maar duidelijk is al wel dat er in totaal vijf titels te verdelen zijn. Die variëren van de absolute winnares tot de publiekslieveling of de meest fotogenieke deelneemster.