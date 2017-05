Molenaar Bökkers Mölle doet water bij de wijn

Zeldzame pelikaan weer gezien bij Wijhe

21 mei De laatste tijd is de kroeskoppelikaan weer te vinden in de uiterwaarden bij Wijhe. Een van de waarnemers was Hans van Bruchem uit Zwolle. Tijdens zijn fietstocht zondagmiddag ontdekte hij samen met zijn partner Angelique Hogeslag de vogel tussen Wijhe en Zwolle.