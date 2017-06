Nog hoger geluidscherm valt Wijhenaren rauw op het dak

Mooi toch, dat je straks dankzij het geluidscherm minder last hebt van de treinen?

Ilse: ,,We zijn altijd uitgegaan van vier meter, zoals we van de gemeente hebben begrepen. Maar nu blijkt dat dat gemeten is vanaf de bovenzijde van de rails. Daarop kun je geen geluidscherm plaatsen; dat komt naast de rails, die op een verhoging liggen, een zogeheten spoordijkje. De schermen worden daardoor ongeveer een halve meter tot een meter hoger. Bij ons zal het misschien veertig centimeter hoger zijn. We zien dat door onze tuin-afrastering heen.''

Voelen jullie je bedonderd door de gemeente?

,,We voelen ons op het verkeerde been gezet. Waarom hebben ze dat niet meteen aangegeven? We hebben er een brief over geschreven naar de gemeente. Ja, ik weet dat die bezwaar wil maken tegen de voorgenomen hoogte van geluidschermen op een paar plaatsen. Vooralsnog is het plan niet van tafel.''