Olst-Wijhe in top-20 met buurtpreventiegroepen

In een speciale WhatsApp-groep kunnen mensen elkaar waarschuwen voor verdachte situaties of personen in de buurt. Het aantal WhatsApp Buurtpreventie Groepen per duizend inwoners van een gemeente bepaalt de positie op de website. Olst-Wijhe, dat bijna achttienduizend inwoners heeft, komt uit op een gemiddelde van 1,6. Overigens stond de gemeente een jaar geleden zes plaatsen hoger.

De beste Gelderse gemeente in de top-20 is Rozendaal met een tiende klassering. De gemeente kent drie buurtpreventiegroepen. Per duizend inwoners is dat vertaald twee groepen. De gemeente Wijdemeren in Noord-Holland voert de lijst aan met 79 groepen, ofwel 3,3 groepen per duizend inwoners.