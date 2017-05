Oost Wanted lanceert nieuwe clip

Oegema voelde zich als regisseur in zijn element

30 april Hij had graag de regie in handen, zette ook vaak de lijnen uit. Het delegeren van taken ging hem moeilijker af. Het is een karakterschets van Johannes Oegema, zoals bekenden van de Wijhenaar hem onder meer hebben leren kennen. Oegema, die aan kanker leed, is afgelopen vrijdag op 72-jarige leeftijd overleden.