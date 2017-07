Opbrengst Haringparty Den Nul hoger dan verwacht

Basisscholen Olst en Wijhe laten tegengeluid horen

13:51 De leerkrachten van St. Willibrord en Prins Willem Alexander (beide in Olst) en St. Aloysius (Boskamp) juichen het clusteren van basisscholen in Olst toe. Het voorgenomen samenvoegen van scholen in Wijhe stemt de lokale basisschool St. Jozef positief. Ze verwoorden hun sympathie in een brief aan de gemeente.