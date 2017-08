Paardenhouderij Den Nul wordt opvang voor hulpbehoevende mensen

Extra woning

In een bestaande paardenstal achter op het erf wordt een extra woning mogelijk gemaakt, bedoeld voor een begeleider die 24-uurs zorg kan leveren. Dat betreft een inpandige woning, waardoor dus geen extra bebouwing op het perceel nodig is. Die extra bedrijfswoning komt overigens weer te vervallen als het gebied in de toekomst een andere functie zou krijgen, staat in de herziening van het bestemmingsplan. ,,Mocht de bestemming voor nummer 107 in de toekomst worden omgezet naar ‘wonen’ dan is er dus slechts één woning mogelijk op dit perceel’’, benadrukt het college.