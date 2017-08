Paceshifters gaan Europa in met 28 keer rocken in 31 dagen

Paceshifters is namelijk uitgenodigd om een Europese tour te doen met gitarist Frank Iero, die in zijn shows ook ondersteund wordt door Dave House and the Mermaid en The Homeless Gospel Choir. Het is een bomvol schema, want tussen 20 september en 20 oktober is er vrijwel iedere dag een optreden gepland ergens in Europa, met name in Engeland en Duitsland.