PB Boerhaar schudt Olst-Wijhe wakker om scholen

Expositie over slachtoffers Tweede Wereldoorlog

23 april Een tentoonstelling over 147 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog is vanaf donderdag tot en met 6 mei te zien in het Wijhes Museum. Het betreft zowel oorlogsslachtoffers die geboren zijn in Olst of Wijhe als personen die elders zijn geboren en hier zijn omgekomen. Bij het oorlogsmonument in Olst worden 74 namen vermeld, bij dat in Wijhe 73.