Politie kan niet lachen om lachgasgebruikers in Olst

Paardenhouderij Den Nul wordt opvang voor hulpbehoevende mensen

9 augustus De paardenhouderij aan de Rijksstraatweg in Den Nul is gestopt. De agrarische functie wordt vervangen door een maatschappelijke, want het is de bedoeling om de bedrijfsgebouwen te verbouwen voor de opvang van vijf cliënten met een hulpvraag. De gemeente Olst-Wijhe verleent medewerking aan de wijziging van het bestemmingsplan buitengebied.