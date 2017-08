Profvoetbalster Kerkdijk uit Olst juicht in Engeland voor Oranje

Ze viel net buiten de selectie van het nationaal elftal, maar die teleurstelling legde profvoetbalster Danique Kerkdijk (21) uit Olst snel naast zich neer. ,,En nu? Nu ben ik net zo'n fanatieke supporter als iedereen.''

Ze kan de wedstrijd vanavond niet live in het stadion in Enschede volgen. Uitgerekend in de week dat het Nederlands team de halve finale van het EK speelt, moet ze zich melden bij haar nieuwe werkgever, Bristol City. En ook nog eens uitgerekend in Engeland, het land dat Nederland de voet dwars kan zetten in de jacht naar de Europese titel.

Trappelen

Natuurlijk vindt Danique Kerkdijk het jammer dat ze de wedstrijd niet live kan zien. Aan de andere kant, ze staat te trappelen om te beginnen in Bristol. ,,Ik heb twee weken vrij gehad, ik kan niet wachten weer te beginnen met voetballen.''

Deze week stapte ze in het vliegtuig om zich bij haar nieuwe werkgever te melden. Uiteraard blijft ze de wedstrijden van het Nederlands vrouwenteam op de buis volgen, nadat ze de verrichtingen van haar collega's afgelopen weken al een aantal keren in het stadion live aan het werk heeft gezien.

Quote De winnaar van de halve finale Nederland - Engeland wordt Europees Kampioen.

,,In Bristol ga ik in een huis wonen met nog drie speelsters van Bristol City, een Belgische en twee Engelse speelsters. De Belgische, met wie ik bij FC Twente speelde, is zeker weten voor Nederland. In ons huis zal het dus twee tegen twee zijn.'' De uitslag van de wedstrijd? Kerkdijk vindt het lastig een voorspelling te doen. ,,Wij zitten natuurlijk in een flow, maar we weten ook dat Engeland een hele goede tegenstander is. Een van de titelkandidaten. Nederland zal zich zeer goed voorbereiden. Ik voorspel toch dat we met 1-0 winnen. Wat ik vrijwel zeker weet, is dat de winnaar van deze wedstrijd ook Europees kampioen gaat worden.''

Kerkdijk verbaast zich niet over de positiviteit die in Nederland over het dames elftal heerst. ,,Wij wisten zelf al dat we goed konden voetballen, alleen was er geen erkenning. Althans niet in bredere lagen van de bevolking. Dat is nu wel het geval en dat is prachtig om te zien. Een bevestiging van wat we aan het doen zijn. Dit is ècht heel goed voor het vrouwenvoetbal. Dat zit al in de lift en krijgt hierdoor een extra boost. Jonge meisjes hebben nu hun helden, zoals Vivianne Miedema, Shanice van de Sanden of Lieke Martens. Als jong meisje kon ik me eigenlijk alleen maar spiegelen aan mannelijke voetbalhelden. Ons elftal heeft er nu zeker voor gezorgd dat vrouwenvoetbal nu ook in Nederland serieus wordt genomen.''

Euforie

Tegelijkertijd beseft Kerkdijk ook dat de huidige euforie weer wat af zal nemen als het EK achter de rug is. ,,Maar dat hou je altijd, dat gebeurt ook na toernooien van mannen. En zeker als het sportief minder gaat, haken mensen af. Maar dat is niet typisch iets voor alleen het vrouwenvoetbal.''