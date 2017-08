Rookmelders buurman gaan af, brand in woning van bewoners die op vakantie zijn

Rond 00:45 uur brak er brand uit in de woning. De brand werd ontdekt door de buurman. De rookmelders in zijn woning gingen af. Eenmaal buiten werd ontdekt dat de brand bij de buren, die op vakantie zijn, woedde. Er kwam rook door dakpannen heen naar buiten.

Keuken

De toegesnelde brandweer heeft de deur geforceerd om binnen te komen. De brand is ontstaan in de keuken op de begane grond, maar de oorzaak is nog niet duidelijk. Een halfuurtje na de melding was de situatie onder controle. Volgens de brandweer was er weinig vuur, maar was er wel een enorme hitte die een flinke schade heeft aangericht.